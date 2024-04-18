***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2024 10:00
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274270
BIST
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13:059.555
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 24,31
|Açılış
|: 9.565
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
9.508
En Yüksek
9.602
13:0532,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0626
|Açılış
|: 32,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5800
|
32,5411
En Düşük
32,3698
13:0534,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0971
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6500
|
34,8972
En Düşük
34,6200
13:052.486,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,04
|Açılış
|: 2.486,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SELGD
|60,50
|60.595.379
|% 10,00
|
|DERIM
|46,42
|36.476.442
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.624.224
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|523.637.741
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.291.874
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.558.317
|% -9,94
|
|ULUFA
|13,22
|70.494.903
|% -9,67
|
|RYGYO
|30,12
|136.518.785
|% -8,56
|
|INTEM
|305,00
|114.388.965
|% -8,48
|
|THYAO
|299,00
|4.939.872.498
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|AKBNK
|58,35
|2.056.413.433
|% 4,10
|
|PGSUS
|864,00
|1.886.676.831
|% 2,92
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,98
|1.090.751.354
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,44
|1.568.107.672
|% 1,47
|
|ENTRA
|14,21
|1.534.424.483
|% 1,50
|
|IHGZT
|1,27
|98.507.085
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,38
|2.147.933.274
|% 2,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5059
|32,5133
|% 0,20
|
|Euro
|34,8040
|34,8268
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3066
|40,5087
|% -0,38
|
|Frank
|35,5505
|35,7287
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,45
|% 0,66
|
|Platin
|940,43
|941,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,61
|1.032,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,42
|86,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.377,57
|2.377,96
|% 0,66
|