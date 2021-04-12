***UFUK* *KERVT*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***UFUK******KERVT*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [KERVT]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020,23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar23.12.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan 04.12.2020 tarihli Protokol kapsamında, Fon Katılım Belgesi karşılığında, Şirketimizin sahip olduğu Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. paylarından 27.000.000 adedinin, SPK'nın 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-12703 sayılı izni ile kurulan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon (Fon)'una, işlemin yapıldığı günden bir önceki günkü borsa kapanış fiyatı olan 6,07 TL üzerinden Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi yöntemiyle satılmasına karar verilmiş olup, 12/04/2021 tarihi itibarıyla yapılan 27.000.000 pay satışı ile ilgili işlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir. Söz konusu satış işlemi karşılığında tahsil edilen nakit tutar ile Yıldız Serbest Özel Fon Katılım Belgesi alınmıştır.Saygılarımızla,Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)12/04/2021 27.000.000 -27.000.000 68.429.804 41.429.804 % 10,34 % 10,34 % 6,26 % 6,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926913BIST