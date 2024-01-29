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***UFUK* *SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

29.01.2024 18:12
***UFUK* *SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***UFUK******SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [UFUK, SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, UFUK Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) ve Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/01/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Ercan Muhammet VURAL
    47237750

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/02/2024'tür.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243376


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