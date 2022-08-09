***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 - 30.06.2022 döneminine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.Saygılarımızla,Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053590BIST