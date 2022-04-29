***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434Transferler26.960.370 -26.960.370 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.696 -66.973.152 -7.704.696 -74.672.152 0 -74.672.152Dönem Karı (Zararı)-7.704.696 -7.704.696 0 -7.704.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.696 -66.973.152 -66.967.456 0 -66.967.456Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 -4.101 243.361.705 13.317.151 42.446.370 -7.704.696 337.797.282 0 337.797.282Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731Transferler298.801.998 -298.801.998 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.995 -20.401.693 -36.849.563 -57.245.261 0 -57.245.261Dönem Karı (Zararı)-36.849.563 -36.849.563 0 -36.849.563Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.995 -20.401.693 -20.395.698 0 -20.395.698Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 252 105.032.128 13.317.151 465.211.649 -36.849.563 593.092.470 0 593.092.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.085.347 1.205.055Dönem Karı (Zararı)-36.849.563 -7.704.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-36.849.563 -7.704.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.186.885 13.485.124Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 2.088 2.145Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.703 42.705Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 20.703 42.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler215.432 49.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 252.550 24.587Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -37.118 24.875Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.313.974 6.610.431Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-586.848 1.210.380Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 5.900.822 5.400.051Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18-19-20 8.060.907 8.706.708Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler42.825.141 7.208Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 42.825.141 7.208Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -11.251.360 -1.933.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.422.669 -4.575.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.019.873 -8.704.077İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.019.873 -8.704.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-153.953 -93.566İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.558 -5.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-112.395 -87.735Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler901.883 3.650.720İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)767.841 3.590.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)134.042 60.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)292.290 33.867Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.752 21.422İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.752 21.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler527.232 516.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)527.232 516.261Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.085.347 1.205.055YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI365.991 6.027.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.559 -15.211Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.559 -15.211Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 5.916.667Alınan Faiz371.550 125.634FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.751.877 -7.274.228İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış18.042.684 -2.450.051Ödenen Faiz-9.290.807 -4.824.177YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.521 -42.083Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.006 97.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.527 55.800DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 257.256 145.211DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 318.783 201.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 318.783 257.256Finansal Yatırımlar109.687 108.726Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar109.687 108.726Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4-21 109.687 108.726Ticari Alacaklar66.912.690 47.913.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.912.690 47.913.520Diğer Alacaklar8.455.391 8.301.438İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-21 485.742 444.184İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.969.649 7.857.254Peşin Ödenmiş Giderler108.959 205.454İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 108.959 205.454Diğer Dönen Varlıklar2.560 3.330İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.560 3.330ARA TOPLAM75.908.070 56.789.724Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39.500 39.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.947.570 56.829.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar646.845.352 711.214.952Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar474.497.367 517.323.468Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 474.497.367 517.323.468Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar172.347.985 193.891.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 172.347.985 193.891.484Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 193.785.000 193.785.000Maddi Duran Varlıklar20.333 19.908Mobilya ve Demirbaşlar8 20.333 19.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR840.650.685 905.019.860TOPLAM VARLIKLAR916.598.255 961.849.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.026.900 125.017İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-21 813.261 45.420İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 213.639 79.597Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar361.789 69.499Diğer Borçlar438.158 408.406İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 438.158 408.406Kısa Vadeli Karşılıklar343.904 242.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 281.524 143.405Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 62.380 99.498Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.841.802 1.385.875İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.841.802 1.385.875ARA TOPLAM4.012.553 2.231.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.012.553 2.231.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar236.255.251 213.756.943İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 236.255.251 213.756.943Uzun Vadeli Karşılıklar309.271 202.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 309.271 202.334Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 82.928.710 95.320.376TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER319.493.232 309.279.653TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER323.505.785 311.511.353ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar593.092.470 650.337.731Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)252 -5.743Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)252 -5.743Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)252 -5.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.032.128 125.433.821Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)105.032.128 125.433.821Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)105.032.128 125.433.821Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.317.151 13.317.151Yasal Yedekler14 6.758.642 6.758.642Diğer Kısıtlanmış Yedekler14 6.558.509 6.558.509Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları465.211.649 166.409.651Net Dönem Karı veya Zararı-36.849.563 298.801.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR593.092.470 650.337.731TOPLAM KAYNAKLAR916.598.255 961.849.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 11.230.093 6.309.668Satışların Maliyeti17 -2.041.639 -1.812.216TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.188.454 4.497.452BRÜT KAR (ZARAR)9.188.454 4.497.452Genel Yönetim Giderleri16 -1.548.478 -871.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.701.220 1.306.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -42.965.651 -331.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-33.624.455 4.601.433Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 9.069.409 2.821.908Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.990.921 -569FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.545.967 7.422.772Finansman Gelirleri19 4.660.205 1.480.695Finansman Giderleri19 -26.215.161 -18.541.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-48.100.923 -9.638.231Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.251.360 1.933.535Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 11.251.360 1.933.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-36.849.563 -7.704.696DÖNEM KARI (ZARARI)-36.849.563 -7.704.696Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-36.849.563 -7.704.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.995 5.696Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.995 5.696Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-20.401.693 -66.973.152Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-20.401.693 -66.973.152Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 -20.401.693 -66.973.152DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.395.698 -66.967.456TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.245.261 -74.672.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-57.245.261 -74.672.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025946BIST