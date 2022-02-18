***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2022 14:28
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/02/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002748
BIST
14:362.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,95
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
14:3613,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0495
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
14:3615,4855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0283
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
14:36827,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,61
|Açılış
|: 827,60
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|34.674.854
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|25.952.208
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.371.798
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.339.906
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,78
|43.137.105
|% -9,45
|
|OSTIM
|1,64
|84.120.919
|% -7,34
|
|THYAO
|29,22
|2.057.914.729
|% 1,67
|
|KRDMD
|11,57
|661.148.003
|% 0,52
|
|EREGL
|28,10
|439.345.509
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,40
|407.596.859
|% 0,73
|
|SISE
|13,14
|339.590.335
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|320.448.340
|% 0,25
|
|THYAO
|29,22
|2.057.914.729
|% 1,67
|
|KRDMD
|11,57
|661.148.003
|% 0,52
|
|OSTIM
|1,64
|84.120.919
|% -7,34
|
|ODAS
|1,31
|55.553.955
|% 1,55
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6215
|13,6319
|% 0,37
|
|Euro
|15,4696
|15,4815
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,4947
|18,5875
|% 0,30
|
|Frank
|14,7251
|14,8138
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6195
|3,6377
|% 0,31
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,48
|
|Altın Gr.
|827
|827
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.467
|5.604
|-2,68
|
|Yarım
|2.643
|2.711
|-1,29
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|-2,14
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TKFEN, TTKOM
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 75 artarak (% 0.26 ) 1, 813
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PNLSN, UZERB, DIRIT, ISATR, ISBTR, MERIT
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, ERSU, PKENT
-
14:47
DERHL, LOGO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında