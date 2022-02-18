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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

18.02.2022 14:28
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/02/2022
Açıklamalar

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002748


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