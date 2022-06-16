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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

16.06.2022 17:28
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 16.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06.9484 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak
  
 
  
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
  
 
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037746


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