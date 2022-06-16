***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.06.2022 17:28
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 16.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06.9484 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037746
BIST
17:592.484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -47,60
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:5917,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0756
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:5918,2444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2248
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2444
En Düşük
17,9707
17:591.019,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.019,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SANEL
|6,16
|6.008.059
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.959.570
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.608.698
|% 9,92
|
|EUREN
|26,20
|308.989.366
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,89
|133.756.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.190.060
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,88
|77.830.045
|% -9,12
|
|MEGAP
|5,88
|77.830.045
|% -9,12
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|PENTA
|424,10
|34.591.685
|% -6,79
|
|THYAO
|47,34
|5.072.251.918
|% -2,27
|
|SASA
|45,48
|3.194.607.104
|% 1,70
|
|EREGL
|29,22
|2.811.101.447
|% -2,47
|
|SISE
|21,04
|1.801.283.422
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,99
|1.321.601.476
|% -1,59
|
|YKBNK
|4,65
|1.004.322.436
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|542.498.469
|% -1,92
|
|ODAS
|3,01
|538.700.586
|% 2,73
|
|ISCTR
|4,70
|777.992.481
|% -1,47
|
|DOHOL
|3,90
|661.651.363
|% -5,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2992
|17,3124
|% 0,43
|
|Euro
|18,2055
|18,2394
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,1754
|21,2816
|% 1,30
|
|Frank
|17,7799
|17,8870
|% 3,04
|
|Riyal
|4,5978
|4,6209
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,46
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.764
|6.877
|6,00
|
|Yarım
|3.321
|3.363
|2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.681
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,69
|