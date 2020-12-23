***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketimizin aktifinde yer alan halka açık şirket payları ile katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile SPK'nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalandığı açıklanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca fon kuruluş izni verilmiştir. Şirketimizin de dahil olduğu "Temel Yatırımcılar"la, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetici) arasında akdedilen protokole göre, dört kişiden oluşacak fon yatırım komitesinin üç üyesi kurucu, bir üyesi (Yatırımcı Temsilcisi) "Temel Yatırımcılar" adına Yıldız Holding tarafından belirlenecek Protokol'de belirlenen "özellik arz eden kararlar"dan komite kararını gerektirenlerin alınabilmesi için Yatırımcı Temsilcisinin olumlu oyunun bulunması gerekecek Fon'a devredilen payların ihraççılarının genel kurullarında oy kullanılması veya kontrol haklarının kullanılabilmesine ilişkin her türlü işlem için "Temel Yatırımcı"nın talimatı yeterli olacak, gösterdiği aday vekil olarak belirlenecek ve "Temel Yatırımcı"nın talimatına göre işlem tesis edecek Fon izahnamesinin "Temel Yatırımcılar" ın onayı olmadan değiştirilmesi, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak yönetilmemesi veya yönetilemeyeceğinin anlaşılması, Yatırım Komitesi ve Çalışma Usulü'ne ilişkin hükümlere aykırı davranılması, Fon'dan beklenen performans ve getirinin beklentileri karşılamadığına kanaat getirilmesi hallerinde, "Temel Yatırımcılar" Fon'dan çıkma veya Fon kurucusunu ve/veya yöneticisini değiştirme talebinde bulunabilecektir. Saygılarımızla, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894349BIST