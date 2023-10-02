***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul 0216 525 25 00 0216 570 15 550216 524 29 34Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoLEVENT TAŞÇI MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.05.2019 02165242934 levent.tasci@yildizholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme 212696/703009KEREM KÖSE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 02165242500 kerem.kose@yildizholding.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198547BIST