***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.08.2020 09:20
***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E %127.5 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,163 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870530
BIST
11:051.140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,19
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:057,2274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0701
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:058,5626
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0960
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:05452,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,63
|Açılış
|: 452,32
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler11:05
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.181.598
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,92
|1.226.863.477
|% 5,81
|
|TUPRS
|94,70
|989.331.307
|% 2,93
|
|TKFEN
|16,00
|258.918.000
|% 5,19
|
|RTALB
|52,45
|230.960.753
|% 0,10
|
|ZOREN
|3,08
|226.408.612
|% 5,84
|
|PETKM
|4,92
|1.226.863.477
|% 5,81
|
|SKBNK
|1,59
|143.801.674
|% 3,25
|
|ZOREN
|3,08
|226.408.612
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,04
|138.351.697
|% 0,49
|
|AKENR
|2,26
|137.913.701
|% 6,10
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2244
|7,2274
|% -0,96
|
|Euro
|8,5437
|8,5626
|% -1,11
|
|Sterlin
|9,5658
|9,6138
|% -0,52
|
|Frank
|7,9508
|7,9987
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9284
|1,9381
|% -0,61
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-10,22
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,14
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,08
|