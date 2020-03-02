***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 12:25
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823244
BIST
13:42108.290
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.296,26
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.122
13:426,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,2410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:426,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0494
|Açılış
|: 6,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9343
En Düşük
6,8533
13:42323,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 6,80
|Açılış
|: 323,08
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,21
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,96
|320.919.557
|% 17,37
|
|GYHOL
|22,98
|4.318.690
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.113.009
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,28
|20.691.864
|% 14,78
|
|GRNYO
|1,72
|16.867.868
|% 14,67
|
|SNGYO
|1,20
|136.096
|% -2,44
|
|ECZYT
|11,71
|5.376.259
|% -2,42
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|IZMDC
|10,02
|41.503
|% -1,76
|
|EPLAS
|14,34
|36.879
|% -1,44
|
|THYAO
|11,96
|636.430.532
|% 1,79
|
|ASELS
|28,30
|335.806.122
|% 2,91
|
|KARSN
|1,96
|320.919.557
|% 17,37
|
|GARAN
|9,65
|251.928.610
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,39
|184.702.356
|% 4,37
|
|KARSN
|1,96
|320.919.557
|% 17,37
|
|YKBNK
|2,39
|184.702.356
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,43
|102.901.955
|% 2,88
|
|ADESE
|1,50
|100.973.044
|% 8,70
|
|ODAS
|2,05
|131.015.210
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9569
|7,9969
|% -0,11
|
|Frank
|6,4723
|6,5113
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6594
|1,6677
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,54
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,71
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.132
|2.185
|25,06
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|12,12
|
|Çeyrek
|517
|528
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|1,01
|