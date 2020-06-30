***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 11:08
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853414
BIST
11:04116.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 796,76
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:046,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:047,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:04390,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 390,86
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|10.737.627
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.386.734
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.665.908
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.990.764
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,82
|45.680.618
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|DAGI
|5,70
|2.131.084
|% -5,32
|
|TSPOR
|7,25
|128.324.251
|% -4,48
|
|ULAS
|6,17
|2.386.583
|% -3,89
|
|GARAN
|8,58
|390.173.694
|% 0,59
|
|ASELS
|32,46
|235.433.327
|% 1,25
|
|AKBNK
|6,15
|214.089.294
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,95
|203.224.129
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,13
|193.570.223
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,95
|203.224.129
|% 1,56
|
|ADESE
|1,95
|165.006.117
|% 6,56
|
|KRDMD
|3,13
|193.570.223
|% 0,32
|
|ODAS
|2,47
|149.766.841
|% 0,41
|
|TSKB
|1,31
|76.642.191
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3954
|8,4375
|% -0,13
|
|Frank
|7,1714
|7,2146
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,27
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|-1,00
|
|Tam
|2.604
|2.616
|-1,00
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,50
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,32
|
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