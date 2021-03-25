***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 17:48
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920556
BIST
17:371.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:377,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:379,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:37443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,26
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VERTU
|29,26
|62.727.933
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.158.229
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.125
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|3.243.328.502
|% -1,53
|
|SASA
|46,72
|1.732.759.321
|% -1,23
|
|KOZAL
|121,90
|1.191.186.955
|% 2,61
|
|THYAO
|12,79
|926.076.292
|% -1,69
|
|PETKM
|5,72
|883.481.343
|% 1,78
|
|GARAN
|7,09
|3.243.328.502
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,23
|327.879.270
|% 3,36
|
|TSKB
|1,42
|290.867.722
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,19
|377.028.986
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,92
|324.310.679
|% 0,52
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9489
|7,9512
|% 0,38
|
|Euro
|9,3993
|9,4316
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,8746
|10,9291
|% 0,60
|
|Frank
|8,4388
|8,4897
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,29
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|62,60
|62,60
|-1,81
|