***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2021 14:37
***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ulaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ne ait Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde konumlu 115 Ada 3 Parselde yer alan otel binası ve arsasının değerleme raporu hk
Rapor Tarihi
20.12.2021
Açıklamalar
Şirketimiz aktifine kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar mahallesi, 115 ada 3 parsel numarasında kayıtlı otel binası ve arsasının değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.tarafından yapılmış olup, 20.12.2021 tarih,0044 numaralı değerleme raporu ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984652
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,1289
En Yüksek
|Değişim
|: -8,70%
|| -1,0610
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,7528
En Yüksek
|Değişim
|: -7,86%
|| -1,0873
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05627,16
En Yüksek
|Değişim
|: -11,39%
|| -80,63
|Açılış
|: 627,39
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1124
|11,1289
|% -8,70
|
|Euro
|12,5417
|12,7528
|% -7,86
|
|Sterlin
|14,4103
|14,4826
|% -11,34
|
|Frank
|11,6909
|11,7613
|% -11,56
|
|Riyal
|2,8615
|2,8758
|% -11,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|5,09
|
|Altın Gr.
|634
|635
|-73,24
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|-0,92
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem