***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu









***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiUlaşlar Tur.Yat. ve Day.Tük.Mal.Tic.Paz.A.Ş.'ne ait Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde konumlu 115 Ada 3 Parselde yer alan otel binası ve arsasının değerleme raporu hkRapor Tarihi20.12.2021AçıklamalarŞirketimiz aktifine kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar mahallesi, 115 ada 3 parsel numarasında kayıtlı otel binası ve arsasının değerlemesi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş.tarafından yapılmış olup, 20.12.2021 tarih,0044 numaralı değerleme raporu ektedir. Söz konusu gayrimenkul finansal tablolarımızda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmakta ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışı finansal tablolarımıza da yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984652BIST