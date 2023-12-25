***ULKER* *KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.12.2023 16:51
***ULKER******KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2023, 22/12/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"22 Aralık 2023 18:34:57 tarihli bildirimde adı geçen ilgili şirketin işlem kodu seçilerek bildirim tekrarlanmaktadır."
Şirketimizin 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler finansal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 30 Eylül 2023 itibarıyla mal satışları %10 sınırını aşan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
SPK'nın Seri II.17.1 sayılı Tebliğine istinaden Şirketimizin Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mal satış işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılata oranının %10 sınırını geçmesi, 2023 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve iskontolar ile benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve belirlenen esaslara uygun olarak işlemlerin devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228771
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,2065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0042
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
18:0532,0249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2020
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
18:051.926,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.926,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1579
|29,2065
|% -0,01
|
|Euro
|32,0216
|32,0249
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,9400
|37,1253
|% -0,15
|
|Frank
|33,9391
|34,1436
|% -0,20
|
|Riyal
|7,7565
|7,7954
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
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17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
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17:57AVGYO
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 163 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439