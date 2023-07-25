***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.07.2023 09:15
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme işlemlerine ilişkin bildirim/Onaylı duyuru metni, Esas sözleşme tadili, Uzman Kuruluş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ülker Çikolata San.A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,7412 - Hamiline
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1,0659 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ULKER, TREULKR00015 342.000.000 27.275.855 369.275.855 ULKER, TREULKR00015
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 342.000.000 TL 27.275.855 TL 0 TL 369.275.855 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-106.01.01-39906 sayılı mektubu ile şirketimizin, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan Duyuru Metnine onay verilmiş olup, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmişyit.Duyuru Metni, Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ve uzman kuruluş raporu ekte yer almaktadır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Duyuru Metni_compressed (1).pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Ülker Bisküvi - Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu (25 Nisan 2023) (Özet).pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 3 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf - Diğer
EK: 4 21_07_2023 tarih ve E-29833736-106_01_01-39906.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174787
BIST