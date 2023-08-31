***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımı ve ihraç belgesi için SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviÜlker Çikolata San.A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,7412 - HamilineBiskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1,0659 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriULKER, TREULKR00015 342.000.000 27.275.855 369.275.855 ULKER, TREULKR00015Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 342.000.000 TL 27.275.855 TL 0 TL 369.275.855 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.04.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.08.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 25.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.07.2023Sermaye Tescil Tarihi 31.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvuru 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.Esas Sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni şeklinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmuş olup 31.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf - DiğerEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190540BIST