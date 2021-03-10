***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI536.204 795.683Dönem Karı (Zararı)1.203.585 1.102.425Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.203.585 1.102.425Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler673.936 366.391Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 186.471 171.110Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-303.691 -296.876Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 99 -9.307Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 -316.724 -302.223Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 12.934 14.654Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler185.089 133.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 122.415 119.669Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -68 2.227Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler62.742 11.506Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler28 -64 -83Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler261.319 184.664Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -174.989 -233.928Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 436.118 413.353Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 190 5.239Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.990 -1.115Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11, 28 -4.990 -1.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 291.062 260.517Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.390 1.846Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 -1.390 1.846Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler28, 29, 30 72.049 -76.630Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -11.919 -10.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-911.306 -430.338Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-457.021 -529.254İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-260.279 -491.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-196.742 -37.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.490 10.091Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-247.078 -2.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.397 132.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-159.763 144.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.366 -11.802Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.680 -41.431Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları966.215 1.038.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -91.773 -70.871Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -347 -525Vergi İadeleri (Ödemeleri)-338.022 -171.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 131 255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-647.367 699.479Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri491.169 801.458İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -336.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.068 7.544Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.068 7.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-195.871 -140.750Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-193.143 -135.572Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.728 -5.178Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.482.421 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.441.584 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-40.837 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.784İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 758Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.026Alınan Temettüler64 817.961Alınan Faiz174.989 233.928Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)360.635 -687.036FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.907.884 -467.025Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.446.445 317.922Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.634.184 -345.444İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış20 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -1.064Türev Araçlardan Nakit Girişleri500.271 0Ödenen Temettüler-6.686 0Ödenen Faiz-364.133 -414.644Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-33.849 -23.795YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.796.721 1.028.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.796.721 1.028.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.4, 4 2.027.599 999.462DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.4, 4 3.824.320 2.027.599Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Transferler13.251 -817.879 461 817.879 687.067 -700.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)140.675 -5.723 32.423 -48.786 996.503 1.115.092 139.408 1.254.500Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232Transferler23 -817.879 1.814.382 -996.503 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.331 164.246 -9.028 79.450 -5.095 1.016.415 1.282.319 263.696 1.546.015Kar Payları-6.686 -6.686Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 0 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.4, 4 3.824.320 2.027.599Finansal Yatırımlar3.639.474 3.057.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.4, 5 3.639.474 3.057.459Ticari Alacaklar2.879.687 2.365.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 33 2.031.627 2.106.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 848.060 259.061Diğer Alacaklar1.755.896 152.902İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 33 1.706.078 115.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 49.818 37.283Türev Araçlar0 358.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 0 358.919Stoklar10 871.480 592.698Peşin Ödenmiş Giderler197.681 84.491İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19, 33 134.308 41.545İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 63.373 42.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.356 4.583Diğer Dönen Varlıklar21 85.991 75.655ARA TOPLAM13.262.885 8.720.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.262.885 8.720.108DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar978.106 946.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 978.106 946.029Diğer Alacaklar369 460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 369 460Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 26.145 21.155Maddi Duran Varlıklar12 2.687.913 2.383.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar859.404 680.235Şerefiye13 496.196 388.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 363.208 292.188Peşin Ödenmiş Giderler48.439 7.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 48.439 7.602Ertelenmiş Vergi Varlığı31 29.243 32.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.629.619 4.071.644TOPLAM VARLIKLAR17.892.504 12.791.752KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 11.408 150.764Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 768.723 5.088.239Ticari Borçlar1.202.259 1.224.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 33 374.544 607.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 827.715 617.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 49.874 44.822Diğer Borçlar3.752 5.107İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 33 133 113İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.619 4.994Türev Araçlar1.892 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 1.892 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22 40.556 11.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 84.647 68.967Kısa Vadeli Karşılıklar243.948 169.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 78.290 66.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 165.658 103.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 46.817 35.963ARA TOPLAM2.453.876 6.800.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.453.876 6.800.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.607.951 701.318Uzun Vadeli Karşılıklar211.021 161.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 211.021 161.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 146.095 195.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.965.067 1.057.509TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.418.943 7.857.520ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.693.648 4.411.329Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-485.419 -485.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.235.631 1.861.961Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.4 459.069 422.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)776.562 1.439.223Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)812.025 647.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.463 -26.435Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 817.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.044 -53.311Yabancı Para Çevrim Farkları22.444 -57.006Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.400 3.695Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.400 3.695Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler131.587 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.324.334 1.509.952Net Dönem Karı veya Zararı2.4 1.016.415 996.503Kontrol Gücü Olmayan Paylar779.913 522.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23 6.473.561 4.934.232TOPLAM KAYNAKLAR17.892.504 12.791.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 9.400.861 7.803.120Satışların Maliyeti24 -6.757.398 -5.663.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.643.463 2.139.192BRÜT KAR (ZARAR)2.643.463 2.139.192Genel Yönetim Giderleri25, 26 -263.248 -234.744Pazarlama Giderleri25, 26 -921.325 -752.076Araştırma ve Geliştirme Giderleri25, 26 -24.209 -19.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 229.896 87.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -171.839 -66.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.492.738 1.153.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 2.503.149 1.131.907Yatırım Faaliyetlerinden Giderler2.4, 28 -683.929 -11.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.311.958 2.274.379Finansman Gelirleri29 555.442 554.695Finansman Giderleri30 -2.372.753 -1.466.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.494.647 1.362.942Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-291.062 -260.517Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -349.929 -232.123Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.4, 31 58.867 -28.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.203.585 1.102.425DÖNEM KARI (ZARARI)1.203.585 1.102.425Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 187.170 105.922Ana Ortaklık Payları1.016.415 996.503Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay basına kazanc 32 2,97000000 2,91000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar191.222 134.331Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.4 32.077 87.403Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 184.422 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -12.939 -7.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.338 54.858Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi2.4 4.254 53.272Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-18.442 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.850 1.586Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar151.208 17.744Yabancı Para Çevrim Farkları156.303 66.530Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)156.303 66.530Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.487 -62.546Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.487 -62.546Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.392 13.760Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.392 13.760DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)342.430 152.075TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.546.015 1.254.500Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar263.696 139.408Ana Ortaklık Payları1.282.319 1.115.092http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916989BIST