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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.08.2023 15:46
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.07.2023
Genel Kurul Tarihi 22.08.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah.Ferah Cad. No 6/1 Büyükçamlıca

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi halinde Şirketimiz ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. ile müştereken imzalanan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi ve tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüşmesi halinde birleşme nedeniyle yapılacak sermaye arttırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "şirketin sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin ortakların onayına sunulması
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 UB ESAS SOZLEME TADIL TR EN FINAL.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,22 Ağustos 2023 Salı günü saat 14:00'da gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 UB OLAGANUSTU GK HAZIRUN 2208.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 UB Tutanak FINAL.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,22 Ağustos 2023 Salı günü saat 14:00'da gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188260


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