***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.07.2023 tarihli açıklamasına konu olan birleşme işlemlerine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve 401848 sayılı kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190329BIST