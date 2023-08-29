***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.08.2023 18:27
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2023 tarihli açıklamasına konu olan birleşme işlemlerine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve 401848 sayılı kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190329
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1948
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6532
En Düşük
25,9709
17:5928,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2449
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9011
En Düşük
28,1807
17:591.654,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,84
|Açılış
|: 1.654,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5792
|26,6532
|% 0,74
|
|Euro
|28,8332
|28,8776
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4466
|33,6143
|% 0,57
|
|Frank
|30,0930
|30,2742
|% 0,89
|
|Riyal
|7,0683
|7,1038
|% 0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|23,31
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.140
|54,00
|
|Yarım
|5.520
|5.592
|28,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.797
|15,00
|
|Gümüş Gr.
|21,20
|21,23
|0,59
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında