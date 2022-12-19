***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.12.2022 19:12
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's ("S&P") Ülker Bisküvi'nin uzun vadeli kredi notunu B , görünümünü ise "Durağan" olarak revize etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088537
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6592
En Düşük
18,6299
18:0519,8073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8073
En Düşük
19,7630
18:051.071,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.071,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,60
En Düşük
1.071,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6380
|18,6528
|% 0,01
|
|Euro
|19,7575
|19,8073
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5886
|22,7019
|% 0,04
|
|Frank
|19,9919
|20,1124
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.230
|7.294
|4,00
|
|Yarım
|3.501
|3.566
|2,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.782
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,80
|0,03
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem