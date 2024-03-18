***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B" den "B+"ya, görünümü ise "Durağan"'dan "Pozitif'e yükseltmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260008BIST