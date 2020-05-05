***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 09:03
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi ingilizce telekonferans/webcast sunumu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842458
BIST
11:5798.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -75,78
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.645
11:577,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:577,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:57386,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 386,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|2.895.582
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.937.911
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,94
|7.094.334
|% -8,86
|
|PETUN
|22,72
|324.878.566
|% -8,46
|
|GARAN
|8,22
|288.109.118
|% 0,61
|
|KRDMD
|2,24
|271.111.895
|% 3,70
|
|AFYON
|2,74
|258.422.407
|% -6,80
|
|PGSUS
|53,10
|229.648.156
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,24
|271.111.895
|% 3,70
|
|AFYON
|2,74
|258.422.407
|% -6,80
|
|GSRAY
|2,66
|219.771.302
|% -4,32
|
|DOHOL
|1,88
|115.455.637
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.214.945
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7607
|8,8046
|% 0,26
|
|Frank
|7,2634
|7,3072
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8774
|1,8868
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,85
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.523
|-2,00
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,10
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,09
|29,09
|1,89
|
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