***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 12:11
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078510
BIST
13:024.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 52,98
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:0218,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0811
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:0218,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:021.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.021,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ODAS
|9,79
|1.598.564.584
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|131.523.091
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.735.170
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.480.465
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.707.895
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|51.512.773
|% -9,84
|
|KNFRT
|14,97
|116.736.533
|% -9,82
|
|ULAS
|7,31
|5.596.793
|% -9,64
|
|CUSAN
|18,01
|47.371.259
|% -7,64
|
|THYAO
|112,80
|4.964.505.849
|% -0,18
|
|EREGL
|36,02
|2.696.488.174
|% 0,78
|
|TTKOM
|13,84
|2.421.549.335
|% 1,02
|
|TCELL
|31,84
|2.212.254.416
|% 8,30
|
|ASELS
|36,88
|2.090.220.697
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,15
|1.193.588.749
|% -0,96
|
|TTKOM
|13,84
|2.421.549.335
|% 1,02
|
|ODAS
|9,79
|1.598.564.584
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,16
|293.848.946
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,45
|796.087.867
|% 0,00
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5986
|18,6037
|% 0,44
|
|Euro
|18,7064
|18,7219
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2386
|21,3451
|% -0,35
|
|Frank
|18,7844
|18,8976
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,38
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,15
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|2,53
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|135,00
|
|Tam
|6.828
|6.878
|-10,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|-0,39
|