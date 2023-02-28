***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 18:12
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının bu yapılmakta olan bağış ve yardımları içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117633
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0191
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.110,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8777
|18,8822
|% -0,03
|
|Euro
|20,0099
|20,0183
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7529
|22,8670
|% 0,22
|
|Frank
|20,0598
|20,1807
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,86
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.519
|7.595
|22,00
|
|Yarım
|3.673
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,15
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK