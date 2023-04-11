***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 10:53
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Fatma Pınar ILGAZ, Sn.Ahmet BAL ve Sn. Füsun KURAN hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu SPK tarafından Şirket'imize bildirilmiştir. Bu çerçevede Sayın Fatma Pınar ILGAZ, Sn.Ahmet BAL ve Sn. Füsun KURAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136146
BIST
12:495.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,03
|Açılış
|: 5.111
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|: 5.092
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5.144
En Düşük
5.091
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|: 1.234,09
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1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:49
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|45.063.637
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.455.126
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.758.045
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,70
|47.769.900
|% -5,94
|
|GESAN
|81,00
|2.563.118.679
|% -0,92
|
|THYAO
|132,50
|2.199.584.763
|% -0,75
|
|EREGL
|36,08
|1.892.226.903
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,16
|1.704.886.605
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,98
|1.316.461.308
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.166.991.505
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|894.964.485
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|403.555.314
|% 4,51
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|ISCTR
|12,10
|886.745.952
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,52
|181.514.327
|% 1,20
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2916
|% 0,12
|
|Euro
|21,0417
|21,0503
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,9129
|24,0328
|% 0,50
|
|Frank
|21,2472
|21,3752
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|9,03
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.538
|8.596
|17,00
|
|Yarım
|4.170
|4.206
|8,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.103
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,10
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|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,38
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