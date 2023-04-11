***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Fatma Pınar ILGAZ, Sn.Ahmet BAL ve Sn. Füsun KURAN hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu SPK tarafından Şirket'imize bildirilmiştir. Bu çerçevede Sayın Fatma Pınar ILGAZ, Sn.Ahmet BAL ve Sn. Füsun KURAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136146BIST