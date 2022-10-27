***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 4. Kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş İrlandaİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.10.2025Vade (Gün Sayısı) 1.099Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2241387500Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2020Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 30.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2021 Evet2 27.10.2021 Evet3 28.04.2022 Evet4 27.10.2022 Evet10Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch BB- 19.10.2020 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch BB- 19.10.2020 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin 650 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 31/10/2022 tarihli 4 no'lu kupon ödemesi için 19,480,537.25 ABD Doları ve USD 3,106,962.75 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere bugün (27.10.2022) bankaya transfer edilmiştirEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074590BIST