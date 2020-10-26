***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 16:09
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883913
BIST
17:361.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -36,78
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:368,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1175
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:369,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:36495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,82
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RTALB
|49,52
|264.341.985
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|POLHO
|3,69
|105.731.787
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.182.414
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|12.909.720
|% -10,00
|
|DNISI
|10,71
|11.725.889
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.798.663
|% -10,00
|
|TSKB
|1,91
|3.190.214.922
|% 4,95
|
|ECILC
|7,57
|1.445.552.457
|% 5,87
|
|GARAN
|6,85
|1.039.541.884
|% -3,11
|
|SISE
|6,43
|858.513.158
|% -5,58
|
|FENER
|37,80
|743.274.496
|% -0,42
|
|TSKB
|1,91
|3.190.214.922
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,80
|598.548.541
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,70
|484.815.930
|% -6,59
|
|KRDMD
|3,37
|681.571.525
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,11
|423.494.240
|% -4,95
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0846
|% 1,47
|
|Euro
|9,5433
|9,5528
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,4768
|10,5293
|% 1,10
|
|Frank
|8,8708
|8,9243
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1493
|2,1600
|% 1,48
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|8,23
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.261
|3.341
|51,50
|
|Yarım
|1.576
|1.616
|24,91
|
|Çeyrek
|790
|808
|12,45
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,09
|