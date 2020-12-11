***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:59
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892756
BIST
13:541.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:547,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:549,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:54468,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,86
|Açılış
|: 468,67
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:54
|NIBAS
|82,50
|26.847.340
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.725.190
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.071.571
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.318
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|5.039.241
|% -6,90
|
|RHEAG
|4,15
|12.282.477
|% -5,90
|
|SELEC
|15,48
|63.497.894
|% -5,72
|
|ODAS
|3,67
|921.997.833
|% -5,41
|
|SISE
|7,14
|1.902.137.166
|% -0,28
|
|GARAN
|9,39
|1.373.342.182
|% -1,16
|
|PETKM
|4,83
|1.142.421.478
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,50
|1.051.155.621
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,13
|989.048.582
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|989.048.582
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.902.137.166
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|921.997.833
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.142.421.478
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|411.090.492
|% -3,28
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9435
|7,9482
|% 0,73
|
|Euro
|9,6312
|9,6409
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,4691
|10,5216
|% 0,05
|
|Frank
|8,9018
|8,9555
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,68
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.084
|3.163
|10,75
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|5,20
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,22
|