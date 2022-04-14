***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2022 10:09
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020361
BIST
12:012.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,54
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0114,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
12:0115,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9854
En Düşük
15,8849
12:01926,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,65
|Açılış
|: 926,63
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKGYO
|2,95
|1.736.579.711
|% 8,86
|
|MEPET
|3,28
|20.620.532
|% 8,61
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,18
|118.274.772
|% 7,00
|
|ISGYO
|12,04
|6.628.574
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,95
|3.121.067
|% -4,85
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,46
|926.939
|% -3,08
|
|THYAO
|37,28
|2.312.263.048
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,95
|1.736.579.711
|% 8,86
|
|EREGL
|35,42
|773.809.512
|% 0,74
|
|GARAN
|13,71
|718.256.739
|% 0,51
|
|KOZAL
|169,10
|642.253.572
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,95
|1.736.579.711
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,87
|551.560.518
|% 1,31
|
|ODAS
|2,35
|264.778.240
|% 3,07
|
|TSKB
|1,74
|188.545.245
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,10
|517.686.059
|% 1,39
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6109
|14,6173
|% 0,16
|
|Euro
|15,9691
|15,9854
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1444
|19,2404
|% 0,32
|
|Frank
|15,5723
|15,6661
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8859
|3,9053
|% 0,15
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,63
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|-1,96
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|-0,95
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,84
|