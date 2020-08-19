***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575Diğer Düzeltmeler125.891.735 -125.891.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-299.813 1.367.236 46.310.137 47.377.560 -45.336 47.332.224Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-277.427 -277.427 277.427 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-423.813 -423.813 -87.973 -511.786Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -481.407 -508.045 24.651.166 197.353.703 46.310.137 348.910.175 -76.162 348.834.013Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Transferler90.441.957 -90.441.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)583.002 3.385.517 10.507.314 14.475.833 -131.798 14.344.035Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 11.280 587.328 24.651.166 287.795.660 10.507.314 405.137.369 -176.068 404.961.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.621.606 57.793.703Dönem Karı (Zararı)10.344.195 46.273.251Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.344.195 46.273.251Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.422.029 4.491.450Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.265.708 3.091.238Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.761.566 1.730.271Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 3.174.294 1.730.271Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 587.272 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.487.666 253.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.014.785 102.713Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-527.119 150.557Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.737.912 -6.117.515Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.499.488 -6.216.186Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.237.400 98.671Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.557.827 701.641Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.909.404 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.909.404 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-845.612 10.363.847Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler366.366 -5.531.302Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler366.366 -5.531.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.356.341 19.902.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.191.817 23.001.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.835.481 -4.805.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.407.362 -19.123.345Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.827.352 1.116.013Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.953.123 21.330.157Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.384.213 -295.419Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.914.153 -5.004.427Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.767.904 3.682.543Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.590.117 70.666.842Alınan Faiz2.499.488 6.216.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -357.851 -681.787Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.173.126 -18.407.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.850.223 23.564.155Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 21.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.377.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.850.223 -4.813.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.850.223 -4.651.494Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.222.215 -834.157Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.286.277 1.145.384Kredilerden Nakit Girişleri4.286.277 1.145.384Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.460.734 -1.718.729Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.460.734 -1.718.729Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.136.568 -162.141Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.448.315 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-15.063.492 0Ödenen Faiz-296.013 -98.671YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.694.044 80.523.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15 -49.694.044 80.523.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 156.892.556 85.388.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 107.198.512 165.912.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 107.198.512 156.892.556Ticari Alacaklar4 171.010.829 174.171.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14.788.402 2.176.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar156.222.427 171.994.431Diğer Alacaklar17.751.532 2.527.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.751.532 2.527.609Türev Araçlar27.879 20.963Stoklar5 138.333.119 88.513.029Peşin Ödenmiş Giderler5.704.045 9.656.430Diğer Dönen Varlıklar36.434.480 18.614.841ARA TOPLAM476.460.396 450.396.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR476.460.396 450.396.703DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 79.006.709 59.585.789Kullanım Hakkı Varlıkları5.929.405 1.607.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.657 60.154Peşin Ödenmiş Giderler1.389.550 3.264.518Ertelenmiş Vergi Varlığı7.126.333 5.088.511Diğer Duran Varlıklar487 487TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.461.141 69.606.829TOPLAM VARLIKLAR569.921.537 520.003.532KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.682.406 1.378.957İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.682.406 1.378.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.682.406 1.357.158Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 21.799Ticari Borçlar4 123.383.858 87.912.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 14.688.621 6.891.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar108.695.237 81.020.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.199.284 6.583.496Diğer Borçlar8.453.909 10.395.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 10.395.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.453.909 0Türev Araçlar115.469 2.024.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.409.636 5.641.732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü420.714 2.255.879Kısa Vadeli Karşılıklar5.135.962 1.525.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.638.826 1.276.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.497.136 248.387Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.987.328 4.177.541ARA TOPLAM153.788.566 121.895.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.788.566 121.895.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.446.045 256.540İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.446.045 256.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.446.045 256.540Ticari Borçlar2.172.960 2.574.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.172.960 2.574.000Uzun Vadeli Karşılıklar4.552.665 4.660.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.552.665 4.660.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.171.670 7.490.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.960.236 129.386.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar405.137.369 390.661.536Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.280 -571.722Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.280 -571.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.280 -571.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)587.328 -2.798.189Yabancı Para Çevrim Farkları587.328 -2.798.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.795.660 197.353.703Net Dönem Karı veya Zararı10.507.314 90.441.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar-176.068 -44.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR404.961.301 390.617.266TOPLAM KAYNAKLAR569.921.537 520.003.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 237.895.927 182.991.954 141.097.737 98.476.644Satışların Maliyeti11 -198.545.215 -133.785.277 -120.946.229 -79.648.051TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.350.712 49.206.677 20.151.508 18.828.593BRÜT KAR (ZARAR)39.350.712 49.206.677 20.151.508 18.828.593Genel Yönetim Giderleri12 -26.658.384 -10.807.217 -14.328.534 -8.702.080Pazarlama Giderleri12 -6.359.922 -6.655.169 -3.680.782 -2.417.627Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -2.197.912 -2.619.743 -1.235.498 -1.141.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.300.172 43.868.247 23.396.482 26.713.677Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.214.986 -20.583.310 -12.288.175 -17.172.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.219.680 52.409.485 12.015.001 16.108.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.690.604 5.538.677 3.004.468 5.497.807FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.910.284 57.948.162 15.019.469 21.606.068Finansman Giderleri-10.411.701 -1.311.064 -3.106.842 -920.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.498.583 56.637.098 11.912.627 20.685.197Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri845.612 -10.363.847 4.095.047 -3.816.895Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.337.961 -12.359.664 911.114 -5.162.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.183.573 1.995.817 3.183.933 1.345.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.344.195 46.273.251 16.007.674 16.868.302DÖNEM KARI (ZARARI)10.344.195 46.273.251 16.007.674 16.868.302Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-163.119 -36.886 135.734 -51.514Ana Ortaklık Payları10.507.314 46.310.137 15.871.940 16.919.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar583.002 -299.813 451.006 -299.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)747.438 -384.376 559.527 -384.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-164.436 84.563 -108.521 84.563Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-164.436 84.563 -108.521 84.563Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.416.838 1.358.786 1.354.946 -478.525Yabancı Para Çevrim Farkları3.416.838 1.358.786 1.354.946 -478.525Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri3.416.838 1.358.786 1.354.946 -478.525DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.999.840 1.058.973 1.805.952 -778.338TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.344.035 47.332.224 17.813.626 16.089.964Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-131.798 -45.336 167.639 -71.445Ana Ortaklık Payları14.475.833 47.377.560 17.645.987 16.161.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870212BIST