***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 18:11
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayacak şekilde Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu, Şirketimizin 19 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Türk Metal Sendikası, anılan Anlaşma'nın ücret artışına ilişkin hükümlerinin yorumundan kaynaklanan farklılıkları gerekçe göstererek, iş yavaşlatma kararı aldığını Şirketimize sözlü olarak bildirmiş ve işçilerimiz tarafından kısmi şekilde iş yavaşlatma eylemine başlanıldığı gözlemlenmiştir. Hukuka aykırı bu eylem nedeniyle gerekli hukuki yollara başvurulacak olup, gelişmelere ilişkin açıklamalar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yatırımcıların bilgisine sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261598
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|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
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|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
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|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
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|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
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|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
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|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
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|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
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|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
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|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
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|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
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|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
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|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
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|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
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|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0157
|32,0436
|% 0,06
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|Euro
|34,5893
|34,6290
|% -0,71
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|Sterlin
|41,1176
|41,3237
|% -0,50
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|Frank
|36,3151
|36,4971
|% -0,16
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|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|24,72
|24,74
|% 0,66
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|Platin
|896,44
|897,60
|% 0,66
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|Paladyum
|993,59
|997,00
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|85,44
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.164,67
|% 0,66
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