Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.02.2023 15:54
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM SEÇKİN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şti. - Kurucu Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749493 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
KEMENT AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Genel Müdür - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
RICHARD PAUL HOWES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 29.04.2022 İcrada Görevli - EATON UK operasyon direktörü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
YVAN SERGY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 29.04.2022 İcrada Görevli Değil - FİNANS DİREKTÖRÜ Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114332


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:245.121
Değişim :  3,45% |  170,69
Açılış :  5.311  
Önceki Kapanış :  4.950  
En Yüksek
5.320 En Düşük
4.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAKC 30,14 215.370.153 % 10,00  
KONYA 3.586,90 18.827.638 % 10,00  
SAMAT 20,58 35.983.543 % 9,99  
NIBAS 19,04 9.816.548 % 9,99  
CMBTN 613,00 5.834.534 % 9,99  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Dolar 18,8411 18,8475 % -0,01  
Euro 20,1655 20,1786 % 0,10  
Sterlin 22,6242 22,7377 % 0,07  
Frank 20,3371 20,4596 % 0,10  
Riyal 5,0089 5,0340 % -0,01  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 -3,25  
Altın Gr. 1.114 1.114 0,61  
Cumhuriyet 7.541 7.655 24,00  
Tam 7.580 7.629 -6,00  
Yarım 3.703 3.733 -3,00  
Çeyrek 1.852 1.866 -2,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,14  
Gümüş Gr. 13,07 13,09 -0,04  
B. Petrol 85,59 85,59 0,21  
Seans Raporu 16:24
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru