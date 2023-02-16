***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2023 15:54
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM SEÇKİN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şti. - Kurucu Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749493 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
KEMENT AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Genel Müdür - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
RICHARD PAUL HOWES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 29.04.2022 İcrada Görevli - EATON UK operasyon direktörü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
YVAN SERGY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 29.04.2022 İcrada Görevli Değil - FİNANS DİREKTÖRÜ Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114332
BIST
16:245.121
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 170,69
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:2418,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:2420,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:241.112,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.112,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:24
|OYAKC
|30,14
|215.370.153
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.983.543
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.816.548
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.834.534
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.800.317
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|187.006.459
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.444.899
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|30.980.534
|% -9,95
|
|THYAO
|143,80
|7.621.016.980
|% 2,79
|
|EREGL
|44,26
|6.517.161.597
|% 7,12
|
|TUPRS
|632,30
|5.365.986.887
|% 9,98
|
|SISE
|45,72
|3.422.110.312
|% 7,07
|
|AKBNK
|16,53
|3.351.816.132
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,53
|3.351.816.132
|% 2,23
|
|YKBNK
|9,31
|1.703.186.990
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.979.884
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,59
|1.177.197.393
|% 5,42
|
|EREGL
|44,26
|6.517.161.597
|% 7,12
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8411
|18,8475
|% -0,01
|
|Euro
|20,1655
|20,1786
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6242
|22,7377
|% 0,07
|
|Frank
|20,3371
|20,4596
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0089
|5,0340
|% -0,01
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,61
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.580
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.703
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,21
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39XU100
Endeks 5, 121 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 75, 830.00 milyon TL de
-
16:39ZPBDL
Yüzde 7.13 oranında artışla 93.70 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 369 adet işlem
-
16:36YATAS
Yüzde 6.83 oranında artışla 34.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 267, 634 adet işlem
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 34 artarak (% 4.03 ) 4, 609
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, BMSCH, KRDMA, KRDMB, GOLTS, NIBAS, BVSAN, CMBTN, AKCNS, KLKIM