***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:26
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882748
BIST
13:181.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:187,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:189,2970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:18483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KARTN
|1.023,40
|1.546.357
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|137.636.332
|% -9,94
|
|KARSN
|3,30
|742.515.050
|% 5,43
|
|SISE
|7,03
|655.286.588
|% 0,72
|
|GARAN
|7,54
|648.100.671
|% 0,94
|
|ITTFH
|10,70
|430.493.663
|% -3,08
|
|KLGYO
|15,55
|419.274.890
|% -5,24
|
|KARSN
|3,30
|742.515.050
|% 5,43
|
|IHLAS
|1,28
|199.055.581
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,94
|259.500.264
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,03
|263.308.976
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,41
|306.258.684
|% 1,26
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8407
|7,8436
|% -0,28
|
|Euro
|9,2936
|9,2975
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2092
|10,2604
|% 0,57
|
|Frank
|8,6370
|8,6890
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% -0,26
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|10,94
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|5,29
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|