***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 14:35
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883731
BIST
17:361.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -36,78
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:368,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1175
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:369,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:36495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,82
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RTALB
|49,52
|264.365.705
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|CEMAS
|1,98
|279.535.718
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|113.075.414
|% -10,00
|
|EGEEN
|902,10
|253.413.610
|% -10,00
|
|DNISI
|10,71
|11.771.988
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.572.636
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|ECILC
|7,51
|1.451.842.436
|% 5,03
|
|GARAN
|6,83
|1.051.697.357
|% -3,39
|
|SISE
|6,42
|867.398.912
|% -5,73
|
|FENER
|37,70
|744.978.633
|% -0,68
|
|TSKB
|1,92
|3.192.116.303
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,78
|603.600.563
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,71
|485.044.073
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,36
|687.097.397
|% -3,45
|
|ODAS
|2,92
|599.822.714
|% -9,32
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0846
|% 1,47
|
|Euro
|9,5433
|9,5528
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,4759
|10,5284
|% 1,09
|
|Frank
|8,8715
|8,9250
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1491
|2,1599
|% 1,47
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,08
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-1,34
|
Seans Raporu
17:36
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 33 kaybederek (% -2.94 ) 1, 267
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17:49XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 23, 815.00 milyon TL de
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17:48VKGYO
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 233, 410 adet işlem
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17:47KFEIN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 240 adet işlem
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17:46CELHA
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 473 adet işlem