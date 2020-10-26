***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:09
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883802
BIST
17:371.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -36,82
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:378,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1163
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:379,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1039
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:37495,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,80
|Açılış
|: 495,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:37
|RTALB
|49,52
|264.365.705
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,15
|3.266.074
|% 9,98
|
|CRFSA
|24,48
|6.654.961
|% 9,97
|
|KONTR
|12,18
|11.587.857
|% 9,93
|
|DNISI
|10,71
|11.771.988
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.572.636
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|12.955.170
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.812.235
|% -10,00
|
|POLHO
|3,69
|105.755.285
|% -10,00
|
|ODAS
|2,92
|599.822.714
|% -9,32
|
|MPARK
|18,95
|595.005.920
|% 3,55
|
|RTALB
|49,52
|264.365.705
|% 10,00
|
|TURSG
|5,60
|193.800.350
|% -6,04
|
|SOKM
|12,63
|192.061.826
|% -1,25
|
|ODAS
|2,92
|599.822.714
|% -9,32
|
|IHLGM
|1,23
|155.579.426
|% -9,56
|
|HLGYO
|2,49
|127.202.061
|% -8,46
|
|TURSG
|5,60
|193.800.350
|% -6,04
|
|AKSGY
|4,21
|141.788.893
|% -7,47
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0799
|8,0834
|% 1,46
|
|Euro
|9,5446
|9,5531
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,4801
|10,5326
|% 1,14
|
|Frank
|8,8718
|8,9253
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1490
|2,1598
|% 1,47
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|
Seans Raporu
17:37
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17:51ESCOM
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 635 adet işlem
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17:50NTHOL
Yüzde -9.45 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 575, 498 adet işlem
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 33 kaybederek (% -2.94 ) 1, 267
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17:49XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 23, 815.00 milyon TL de
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17:48VKGYO
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 233, 410 adet işlem