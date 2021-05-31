***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:01
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938908
BIST
11:501.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:508,4830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0817
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
11:5010,3533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0886
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
11:50519,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,79
|Açılış
|: 519,46
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,22
BIST En Aktif Hisseler11:50
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.442.498
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,83
|33.846.252
|% 9,43
|
|EUYO
|4,71
|2.631.562
|% 9,03
|
|TUCLK
|11,67
|35.257.616
|% 7,96
|
|KUTPO
|36,12
|73.303.791
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.690.536
|% -9,95
|
|ADESE
|1,37
|25.991.032
|% -9,27
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,27
|429.144.558
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,03
|352.663.810
|% 1,77
|
|EREGL
|19,49
|241.237.662
|% 1,46
|
|GARAN
|7,99
|218.195.459
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,95
|210.631.680
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|210.631.680
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|182.276.189
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,11
|50.388.692
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,03
|352.663.810
|% 1,77
|
|KARSN
|4,48
|186.872.520
|% -4,07
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4798
|8,4830
|% -0,95
|
|Euro
|10,3486
|10,3533
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,9787
|12,0388
|% -1,14
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,97
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,39
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-20,05
|
|Yarım
|1.651
|1.694
|-9,70
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,66
|69,66
|0,94
|