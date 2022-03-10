***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 17:49
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009110
BIST
17:412.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,79
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:4114,9254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2769
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9260
En Düşük
14,6097
17:4116,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2783
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:41960,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 22,01
|Açılış
|: 960,65
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:41
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.124
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|116.377.578
|% 9,96
|
|PAPIL
|20,00
|16.058.109
|% 9,95
|
|NTHOL
|9,03
|76.596.176
|% -6,81
|
|OZKGY
|7,34
|56.695.271
|% -6,73
|
|OZKGY
|7,34
|56.695.271
|% -6,73
|
|SKTAS
|3,10
|23.356.468
|% -5,78
|
|SASA
|53,20
|2.339.525.073
|% -4,66
|
|KRDMD
|15,14
|5.082.470.087
|% 5,65
|
|THYAO
|25,72
|3.399.789.226
|% -1,61
|
|SASA
|53,20
|2.339.525.073
|% -4,66
|
|TUPRS
|205,80
|2.211.423.922
|% 5,00
|
|EREGL
|34,56
|2.207.094.020
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,14
|5.082.470.087
|% 5,65
|
|ODAS
|1,53
|371.428.389
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,13
|478.191.098
|% -2,29
|
|DOHOL
|3,11
|667.763.075
|% -1,27
|
|YKBNK
|3,69
|567.459.792
|% -1,34
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|10,86
|
|Altın Gr.
|960
|960
|21,75
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|0,35
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,49
|
Seans Raporu
17:41
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 89 kaybederek (% -0.08 ) 2, 288
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, EKGYO
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OZKGY, OZKGY
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17:54OZKGY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 446, 573 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 446, 573 adet işlem