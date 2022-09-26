***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 15:54
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065254
BIST
17:143.239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -42,18
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:1418,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:1417,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:14975,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,45
|Açılış
|: 974,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:12
|USAK
|3,74
|146.542.012
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.730
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|376.932.162
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.817.408
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.337.258
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.785.411
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.582
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|324.769.511
|% -9,97
|
|SASA
|66,05
|2.681.107.086
|% 6,70
|
|VESTL
|37,22
|2.680.874.283
|% 4,08
|
|THYAO
|69,00
|2.481.535.926
|% -2,61
|
|HEKTS
|55,35
|1.957.413.606
|% 9,39
|
|ISCTR
|7,38
|1.631.684.486
|% -5,75
|
|EKGYO
|3,91
|940.887.199
|% -1,51
|
|YKBNK
|6,67
|1.522.926.544
|% -3,89
|
|ZOREN
|4,64
|1.038.420.314
|% 3,80
|
|SKBNK
|2,28
|527.981.457
|% -9,88
|
|ISCTR
|7,38
|1.631.684.486
|% -5,75
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4449
|18,4508
|% 0,20
|
|Euro
|17,8633
|17,8909
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,8755
|19,9752
|% -0,26
|
|Frank
|18,6037
|18,7158
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8868
|4,9113
|% 0,15
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,27
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,31
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.707
|-28,00
|
|Tam
|6.651
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.236
|3.293
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,07
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|0,66
|
Seans Raporu
17:12
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