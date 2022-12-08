***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2022 20:22
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085869
BIST
18:054.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 28,88
|Açılış
|: 4.823
|
|Önceki Kapanış
|: 4.827
|
4.859
En Düşük
4.711
18:0518,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7480
|
18,6691
En Düşük
18,6165
18:0519,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1208
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7089
En Düşük
19,5606
18:051.073,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.073,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.070,84
|
1.075,96
En Düşük
1.067,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,84
|96.781.991
|% 10,00
|
|SNICA
|38,28
|806.396.503
|% 10,00
|
|KOZAL
|396,50
|2.028.974.538
|% 9,99
|
|KUYAS
|21,46
|183.036.319
|% 9,99
|
|OZSUB
|16,42
|42.258.397
|% 9,98
|
|VBTYZ
|60,75
|8.026.472
|% -10,00
|
|EMNIS
|64,35
|3.585.010
|% -10,00
|
|GLCVY
|33,04
|308.827.315
|% -9,97
|
|BALAT
|14,50
|2.412.363
|% -9,38
|
|KRDMB
|14,40
|361.775.008
|% -7,87
|
|THYAO
|135,80
|9.586.996.575
|% 0,82
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|ASELS
|51,60
|5.880.376.537
|% 4,50
|
|TUPRS
|437,00
|5.583.697.906
|% -5,00
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|EKGYO
|7,21
|4.479.342.087
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,98
|6.211.227.540
|% -4,77
|
|PETKM
|16,24
|4.857.847.004
|% -4,81
|
|ISCTR
|10,05
|2.811.482.810
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,57
|703.242.805
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6479
|% 0,08
|
|Euro
|19,6726
|19,7089
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,7483
|22,8623
|% 0,27
|
|Frank
|19,8077
|19,9270
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9415
|4,9662
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,91
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|40,00
|
|Tam
|7.210
|7.263
|-4,00
|
|Yarım
|3.492
|3.551
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|0,20
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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