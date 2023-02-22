***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 15:38
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115973
BIST
16:505.063
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -86,63
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:5018,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:5020,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:501.115,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.115,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.987.851
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|99.698.536
|% -9,99
|
|EREGL
|45,70
|7.123.239.369
|% -8,34
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.190.307
|% -9,97
|
|THYAO
|137,30
|3.178.613.079
|% -0,15
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.842.695
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,78
|2.610.612.315
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.842.695
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.190.307
|% -9,97
|
|EREGL
|45,70
|7.123.239.369
|% -8,34
|
|YKBNK
|9,17
|1.319.131.822
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,09
|2.028.785.429
|% 1,19
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8720
|18,8779
|% 0,06
|
|Euro
|20,0875
|20,0942
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7617
|22,8758
|% -0,03
|
|Frank
|20,2574
|20,3794
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0159
|5,0411
|% 0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,31
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.621
|7.676
|-23,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,00
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,61
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 49 kaybederek (% -1.72 ) 5, 627
-
17:03OZRDN
Yüzde -9.16 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 945 adet işlem
-
17:02INTEM
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 515 adet işlem
-
16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de