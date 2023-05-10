***ULUUN* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.05.2023 16:32
***ULUUN******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ULUUN
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Ulusoy Un) fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, şirketimizce 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149623
BIST
17:004.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -32,37
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:0019,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 77,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 77,4400
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:0021,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0822
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
21,5095
En Düşük
21,3125
17:0016,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,00
|Açılış
|: 16,09
|
|Önceki Kapanış
|: 16,08
|
16,29
En Düşük
16,01
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BRSAN
|137,50
|290.787.996
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.880.270
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|177.075.619
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.779.351
|% -9,96
|
|IZINV
|19,86
|9.677.302
|% -8,56
|
|AYEN
|19,08
|45.862.415
|% -7,83
|
|ISCTR
|12,71
|4.449.022.317
|% 4,87
|
|KCHOL
|87,35
|2.963.097.078
|% 0,58
|
|THYAO
|127,70
|2.216.659.775
|% -0,85
|
|SISE
|37,10
|1.928.905.595
|% -1,07
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|ISCTR
|12,71
|4.449.022.317
|% 4,87
|
|YKBNK
|10,56
|1.683.975.930
|% 1,64
|
|EKGYO
|5,51
|574.211.227
|% 0,36
|
|AKBNK
|16,90
|1.726.280.076
|% 1,14
|
|DOHOL
|8,50
|584.926.892
|% -3,30
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5361
|19,5413
|% 0,15
|
|Euro
|21,4654
|21,4704
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,6184
|24,7419
|% 0,24
|
|Frank
|21,9151
|22,0471
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1944
|5,2204
|% 0,12
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|3,42
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.288
|9.537
|84,90
|
|Yarım
|4.582
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.284
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,06
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|-1,13
|