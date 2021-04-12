***ULUUN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
12.04.2021 10:22
***ULUUN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 08.04.2021 tarihinde başlayan % 126 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 12.04.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926548
BIST
12:151.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,43
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:158,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:159,7119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:15453,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MTRKS
|49,56
|5.321.455
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|831.171
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.677.132
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.680.387
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.377.157
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.274.423
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.978.724
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|344.243
|% -9,85
|
|EREGL
|16,70
|437.805.833
|% 1,83
|
|FENER
|33,94
|412.768.407
|% 8,43
|
|KOZAL
|111,70
|316.788.770
|% -0,18
|
|GARAN
|6,61
|296.925.868
|% -0,15
|
|NTGAZ
|13,67
|287.939.506
|% -8,13
|
|EKGYO
|1,76
|251.598.413
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|177.592.010
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,03
|174.136.391
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,63
|31.050.359
|% -1,56
|
|GSRAY
|3,59
|163.777.277
|% 1,41
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1505
|8,1527
|% 0,04
|
|Euro
|9,7067
|9,7119
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1816
|11,2377
|% 0,13
|
|Frank
|8,7824
|8,8353
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1671
|2,1780
|% 0,03
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-2,82
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,20
|