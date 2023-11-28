***ULUUN* *ULUFA* *KSTUR* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
28.11.2023 11:55
***ULUUN******ULUFA******KSTUR******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [KSTUR, ULUFA, ULUUN, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KUSTUR KUSADASI TURIZM 11 29/11/2023
ULUSAL FAKTORING 47 29/11/2023
ULUSOY UN SANAYI 39 29/11/2023
ZORLU ENERJI 36 29/11/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220488
BIST