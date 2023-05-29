***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 28/06/1989 19/07/1989 23176 07/05/1990 13/06/1990 25476 26/03/1991 03/04/1991 27506 27/09/1994 05/10/1994 36316 18/09/1998 25/09/1998 46356 24/11/1999 08/12/1999 49366 05/10/2000 08/11/2000 51706 11/06/2001 25/06/2001 53246 22/07/2003 01/08/2003 58546 04/07/2006 13/07/2006 65986 29/11/2007 05/12/2007 69516 26/12/2008 31/12/2008 72186 02/10/2009 14/10/2009 74173,6 28/06/2010 07/07/2010 76016 08/12/2011 14/12/2011 79616 28/12/2012 03/01/2013 82283,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22 28/03/2013 03/04/2013 82923,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,19,20,21,24,25 24/10/2013 31/10/2013 84336 20/03/2014 26/03/2014 85366 25/01/2016 01/02/2016 90016 25/04/2018 08/05/2018 95736 03/02/2021 08/02/2021 102626 08/04/2021 09/04/2021 103066 24/04/2023 24/04/2023 10817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154516BIST