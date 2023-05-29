***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
29.05.2023 19:50
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 28/06/1989 19/07/1989 2317
6 07/05/1990 13/06/1990 2547
6 26/03/1991 03/04/1991 2750
6 27/09/1994 05/10/1994 3631
6 18/09/1998 25/09/1998 4635
6 24/11/1999 08/12/1999 4936
6 05/10/2000 08/11/2000 5170
6 11/06/2001 25/06/2001 5324
6 22/07/2003 01/08/2003 5854
6 04/07/2006 13/07/2006 6598
6 29/11/2007 05/12/2007 6951
6 26/12/2008 31/12/2008 7218
6 02/10/2009 14/10/2009 7417
3,6 28/06/2010 07/07/2010 7601
6 08/12/2011 14/12/2011 7961
6 28/12/2012 03/01/2013 8228
3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22 28/03/2013 03/04/2013 8292
3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,19,20,21,24,25 24/10/2013 31/10/2013 8433
6 20/03/2014 26/03/2014 8536
6 25/01/2016 01/02/2016 9001
6 25/04/2018 08/05/2018 9573
6 03/02/2021 08/02/2021 10262
6 08/04/2021 09/04/2021 10306
6 24/04/2023 24/04/2023 10817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154516
BIST