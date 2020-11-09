***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:43
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 3.237.769.321 2.294.905.376 1.072.645.299 784.108.461
Satışların Maliyeti
22 -3.086.848.473 -2.180.673.704 -1.021.744.204 -754.186.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.920.848 114.231.672 50.901.095 29.921.918
BRÜT KAR (ZARAR)
150.920.848 114.231.672 50.901.095 29.921.918
Genel Yönetim Giderleri
23 -13.516.381 -9.511.621 -4.644.592 -3.264.711
Pazarlama Giderleri
23 -40.352.970 -31.101.073 -16.388.972 -10.560.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -52.132 -85.841 -5.135 -31.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 162.569.702 116.119.872 73.483.539 25.377.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -65.585.908 -76.743.486 -34.276.637 -26.957.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.983.159 112.909.523 69.069.298 14.485.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 714.158 523.426 206.268 258.217
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -102.008
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -87.396 31.676 78.514 -49.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 750.781 456.195 246.560 180.971
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.258.694 113.920.820 69.600.640 14.874.838
Finansman Gelirleri
26 216.971.200 111.443.655 111.278.316 49.904.611
Finansman Giderleri
26 -362.300.554 -197.046.776 -161.115.979 -61.720.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.929.340 28.317.699 19.762.977 3.059.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.292.940 -5.620.917 -1.363.789 3.454.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.832.474 -1.388.380 376.894 -181.049
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.460.466 -4.232.537 -1.740.683 3.635.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,50460000 0,27510000 0,21770000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.439.977 -132.405.704
Dönem Karı (Zararı)
21 42.636.400 22.696.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.522.917 6.840.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 9.585.867 4.272.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
592.153 107.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.307.334 -1.772.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.307.334 -1.772.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.652.231 4.232.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.599.294 -161.943.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.178.604 -25.890.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.980.452 -3.494.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -258.014.198 -92.348.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.421.406 52.839.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 59.292.621 460.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.497.275 -93.509.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-94.439.977 -132.405.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.591.233 -40.554.305
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5-13 -26.339.102 -161.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 124.219 91.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -53.114.997 -20.389.214
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
9 -41.261.353 -20.095.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
424.507.546 74.669.475
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.031.145 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
704.685.597 351.854.490
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-261.814.447 -250.089.586
Ödenen Faiz
26 -50.323.895 -37.295.118
Alınan Faiz
26 9.929.146 10.199.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
209.476.336 -98.290.534
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 14.871.093 981.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
224.347.429 -97.308.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.566.399 233.269.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 372.913.828 135.960.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 372.913.828 148.566.399
Finansal Yatırımlar
5 28.688.396 2.556.735
Ticari Alacaklar
7 524.856.528 542.120.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.807.590 3.074.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
523.048.938 539.046.148
Diğer Alacaklar
8 8.822.747 9.638.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.822.747 9.638.349
Türev Araçlar
9 43.110.994 4.094.473
Stoklar
10 560.983.439 302.969.241
Peşin Ödenmiş Giderler
11 67.532.811 46.484.266
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.115.347 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 15.449.794 8.962.226
ARA TOPLAM
1.623.473.884 1.065.392.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.623.473.884 1.065.392.461
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 8.908.506 8.822.866
Diğer Alacaklar
8 6.915.908 1.119.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.819.931 4.612.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.540.219 11.500.000
Maddi Duran Varlıklar
15 266.229.824 179.250.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 486.987 365.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
486.987 365.879
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.417.548 6.393.414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.360.937 215.107.051
TOPLAM VARLIKLAR
1.934.834.821 1.280.499.512
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 349.010.146 101.222.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 138.001.856 81.548.763
Ticari Borçlar
7 629.356.242 574.934.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.203.370 167.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
628.152.872 574.767.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.002.882 1.444.264
Diğer Borçlar
8 63.074.385 3.781.764
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
62.853.460 3.540.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
220.925 241.751
Türev Araçlar
9 0 2.244.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 39.660.759 20.809.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.080.772 1.572.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 571.963 264.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
364.028 10.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
207.935 253.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.921.844 10.686.367
ARA TOPLAM
1.227.680.849 798.508.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.227.680.849 798.508.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 291.638.761 198.710.777
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.683.844 2.055.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.683.844 2.055.194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 26.143.079 7.930.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.465.684 208.696.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.548.146.533 1.007.205.710
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
386.688.288 273.293.802
Ödenmiş Sermaye
21 84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 57.194.029 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 60.405.897 26.601.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.405.897 26.601.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.274.646 27.202.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-868.749 -600.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 19.217.224 4.346.131
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.217.224 4.346.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 7.726.207 11.171.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 115.008.531 84.516.493
Net Dönem Karı veya Zararı
21 42.636.400 26.995.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
386.688.288 273.293.802
TOPLAM KAYNAKLAR
1.934.834.821 1.280.499.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.992 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845
Transferler
21 -20.328 2.032.987 17.893.512 -19.906.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 4.065 -5.588 981.772 22.696.782 23.677.031
Kar Payları
-5.436.193
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.280.537 523.117 2.459.079 11.171.315 84.410.396 22.696.782 267.165.876 267.165.876
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 273.293.802
Transferler
-51.579 27.046.930 -26.995.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.124.167 -268.319 14.871.093 42.636.400 91.363.341
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 3.445.108 18.586.037 -3.445.108 3.445.108 22.031.145
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 57.194.029 61.274.646 -868.749 19.217.224 7.726.207 115.008.531 42.636.400 386.688.288 386.688.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 33.855.848 -1.523 -340.949 89.379
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.735.705 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-343.997 -7.164 -445.045 109.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.535.860 5.641 104.096 -19.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.535.860 5.641 104.096 -19.998
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.871.093 981.772 7.736.796 -404.969
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.871.093 981.772 7.736.796 -404.969
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.726.941 980.249 7.395.847 -315.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.363.341 23.677.031 25.795.035 6.198.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.363.341 23.677.031 25.795.035 6.198.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887502
BIST