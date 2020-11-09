***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.237.769.321 2.294.905.376 1.072.645.299 784.108.461Satışların Maliyeti22 -3.086.848.473 -2.180.673.704 -1.021.744.204 -754.186.543TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.920.848 114.231.672 50.901.095 29.921.918BRÜT KAR (ZARAR)150.920.848 114.231.672 50.901.095 29.921.918Genel Yönetim Giderleri23 -13.516.381 -9.511.621 -4.644.592 -3.264.711Pazarlama Giderleri23 -40.352.970 -31.101.073 -16.388.972 -10.560.863Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -52.132 -85.841 -5.135 -31.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 162.569.702 116.119.872 73.483.539 25.377.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -65.585.908 -76.743.486 -34.276.637 -26.957.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.983.159 112.909.523 69.069.298 14.485.590Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 714.158 523.426 206.268 258.217Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -102.008TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -87.396 31.676 78.514 -49.940Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 750.781 456.195 246.560 180.971FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)195.258.694 113.920.820 69.600.640 14.874.838Finansman Gelirleri26 216.971.200 111.443.655 111.278.316 49.904.611Finansman Giderleri26 -362.300.554 -197.046.776 -161.115.979 -61.720.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.929.340 28.317.699 19.762.977 3.059.018Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.292.940 -5.620.917 -1.363.789 3.454.927Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.832.474 -1.388.380 376.894 -181.049Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -5.460.466 -4.232.537 -1.740.683 3.635.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945DÖNEM KARI (ZARARI)42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,50460000 0,27510000 0,21770000 0,07900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.439.977 -132.405.704Dönem Karı (Zararı)21 42.636.400 22.696.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.522.917 6.840.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 9.585.867 4.272.892Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler592.153 107.670Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.307.334 -1.772.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.307.334 -1.772.184Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.652.231 4.232.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-147.599.294 -161.943.401Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 17.178.604 -25.890.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.980.452 -3.494.852Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -258.014.198 -92.348.630Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 54.421.406 52.839.509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 59.292.621 460.704İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.497.275 -93.509.621Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-94.439.977 -132.405.704YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-120.591.233 -40.554.305Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5-13 -26.339.102 -161.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 124.219 91.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -53.114.997 -20.389.214Türev Araçlardan Nakit Çıkışları9 -41.261.353 -20.095.930FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI424.507.546 74.669.475İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.031.145 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri704.685.597 351.854.490Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-261.814.447 -250.089.586Ödenen Faiz26 -50.323.895 -37.295.118Alınan Faiz26 9.929.146 10.199.689YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.476.336 -98.290.534Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21 14.871.093 981.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)224.347.429 -97.308.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.566.399 233.269.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 372.913.828 135.960.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 372.913.828 148.566.399Finansal Yatırımlar5 28.688.396 2.556.735Ticari Alacaklar7 524.856.528 542.120.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.807.590 3.074.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar523.048.938 539.046.148Diğer Alacaklar8 8.822.747 9.638.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.822.747 9.638.349Türev Araçlar9 43.110.994 4.094.473Stoklar10 560.983.439 302.969.241Peşin Ödenmiş Giderler11 67.532.811 46.484.266Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.115.347 0Diğer Dönen Varlıklar20 15.449.794 8.962.226ARA TOPLAM1.623.473.884 1.065.392.461TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.623.473.884 1.065.392.461DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 8.908.506 8.822.866Diğer Alacaklar8 6.915.908 1.119.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.819.931 4.612.490Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 11.540.219 11.500.000Maddi Duran Varlıklar15 266.229.824 179.250.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 486.987 365.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar486.987 365.879Peşin Ödenmiş Giderler11 3.042.014 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 9.417.548 6.393.414TOPLAM DURAN VARLIKLAR311.360.937 215.107.051TOPLAM VARLIKLAR1.934.834.821 1.280.499.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 349.010.146 101.222.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 138.001.856 81.548.763Ticari Borçlar7 629.356.242 574.934.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.203.370 167.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar628.152.872 574.767.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.002.882 1.444.264Diğer Borçlar8 63.074.385 3.781.764İlişkili Taraflara Diğer Borçlar62.853.460 3.540.013İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar220.925 241.751Türev Araçlar9 0 2.244.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 39.660.759 20.809.296Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.080.772 1.572.145Kısa Vadeli Karşılıklar19 571.963 264.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar364.028 10.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar207.935 253.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 3.921.844 10.686.367ARA TOPLAM1.227.680.849 798.508.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.227.680.849 798.508.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 291.638.761 198.710.777Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.683.844 2.055.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.683.844 2.055.194Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 26.143.079 7.930.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.465.684 208.696.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.548.146.533 1.007.205.710ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar386.688.288 273.293.802Ödenmiş Sermaye21 84.500.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)21 0 -3.445.108Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 57.194.029 38.607.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 60.405.897 26.601.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.405.897 26.601.628Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)61.274.646 27.202.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-868.749 -600.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 19.217.224 4.346.131Yabancı Para Çevrim Farkları19.217.224 4.346.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 7.726.207 11.171.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 115.008.531 84.516.493Net Dönem Karı veya Zararı21 42.636.400 26.995.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR386.688.288 273.293.802TOPLAM KAYNAKLAR1.934.834.821 1.280.499.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.992 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845Transferler21 -20.328 2.032.987 17.893.512 -19.906.171Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 4.065 -5.588 981.772 22.696.782 23.677.031Kar Payları-5.436.193Dönem Sonu Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.280.537 523.117 2.459.079 11.171.315 84.410.396 22.696.782 267.165.876 267.165.876Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 273.293.802Transferler-51.579 27.046.930 -26.995.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.124.167 -268.319 14.871.093 42.636.400 91.363.341Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 3.445.108 18.586.037 -3.445.108 3.445.108 22.031.145Dönem Sonu Bakiyeler84.500.000 57.194.029 61.274.646 -868.749 19.217.224 7.726.207 115.008.531 42.636.400 386.688.288 386.688.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)42.636.400 22.696.782 18.399.188 6.513.945DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 33.855.848 -1.523 -340.949 89.379Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.735.705 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-343.997 -7.164 -445.045 109.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.535.860 5.641 104.096 -19.998Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.535.860 5.641 104.096 -19.998Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.871.093 981.772 7.736.796 -404.969Yabancı Para Çevrim Farkları14.871.093 981.772 7.736.796 -404.969DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.726.941 980.249 7.395.847 -315.590TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.363.341 23.677.031 25.795.035 6.198.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları91.363.341 23.677.031 25.795.035 6.198.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887502BIST