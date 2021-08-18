***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 4.064.109.228 2.165.124.022 2.588.272.385 1.106.016.726Satışların Maliyeti22 -3.872.036.537 -2.065.104.269 -2.469.467.464 -1.067.818.193TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)192.072.691 100.019.753 118.804.921 38.198.533BRÜT KAR (ZARAR)192.072.691 100.019.753 118.804.921 38.198.533Genel Yönetim Giderleri23 -19.184.763 -8.871.789 -10.053.800 -3.832.761Pazarlama Giderleri23 -61.703.654 -23.963.998 -36.757.362 -10.906.945Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -20.765 -46.997 -7.650 -1.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 146.952.297 89.086.163 71.469.154 40.291.279Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -67.688.159 -31.309.271 -32.820.692 -15.862.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.427.647 124.913.861 110.634.571 47.885.244Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 554.065 507.890 270.527 117.787Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -102.008 0 -102.008TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -650.167 -165.910 -383.579 30.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 129.808 504.221 -42.918 277.007FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)190.461.353 125.658.054 110.478.601 48.208.880Finansman Gelirleri26 157.964.685 105.692.884 72.275.702 59.871.108Finansman Giderleri26 -320.073.789 -201.184.575 -169.669.535 -103.932.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.352.249 30.166.363 13.084.768 4.147.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31.219 -5.929.151 3.836.866 657.190Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.059.683 -2.209.368 -1.408.142 -186.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.090.902 -3.719.783 5.245.008 844.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432DÖNEM KARI (ZARARI)28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,14860000 0,29380000 0,08860000 0,05820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği -1.695.041Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 305.853.703 123.601.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,29 459.395.526 -10.813.303Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 6.275.856 11.998.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.240.228 -15.704.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-18.240.228 -15.704.338Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları271.485.312 183.425.735Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -107.083YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-118.712.408 -50.504.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri517.784 281.119Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 517.784 281.119Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -51.468.516 -19.225.782Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -50.002.802 -19.225.782Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.465.714 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-68.288.676 -31.559.972Alınan Temettüler527.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.302.312 235.218.805Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri291.983.578 444.606.602Kredilerden Nakit Girişleri6 291.983.578 444.606.602Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.059.641 -185.493.534Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.059.641 -185.493.534Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13,6 -1.008.734 0Ödenen Faiz26 -53.313.305 -28.881.721Alınan Faiz26 8.700.414 4.987.458YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.075.216 368.032.822Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.735.920 7.134.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)177.811.136 375.167.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 327.845.182 148.566.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 505.656.318 523.733.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 505.656.318 327.845.182Finansal Yatırımlar5 25.984.373 32.104.780Ticari Alacaklar1.046.905.997 430.505.817İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 22.566.405 1.384.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.024.339.592 429.121.106Diğer Alacaklar16.853.281 15.144.060İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 600 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.852.681 15.144.060Türev Araçlar9 84.434.797 10.668.553Stoklar10 156.876.885 459.113.825Peşin Ödenmiş Giderler11 83.613.297 48.896.941İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler83.613.297 48.896.941Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 694.075 1.262.430Diğer Dönen Varlıklar20 14.096.834 13.557.419İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.096.834 13.557.419ARA TOPLAM1.935.115.857 1.339.099.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.935.115.857 1.339.099.007DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10.197.097 10.197.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.197.097 10.197.097Diğer Alacaklar284.414 285.615İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 284.414 285.615Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.482.627 4.936.299Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 12.863.685 12.863.685Maddi Duran Varlıklar16 325.117.093 285.597.731Kullanım Hakkı Varlıkları15 4.561.256 2.395.579Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.662.885 1.356.251Peşin Ödenmiş Giderler11 760.655 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 27.238.790 13.566.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR388.168.502 334.240.587TOPLAM VARLIKLAR2.323.284.359 1.673.339.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar462.186.168 340.126.709İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar462.186.168 340.126.709Banka Kredileri6 462.186.168 340.126.709Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 223.982.143 185.994.988Ticari Borçlar862.703.566 392.005.623İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 4.318.299 89.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 858.385.267 391.915.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.640.793 1.818.309Diğer Borçlar20.932.696 15.479.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,29 20.769.252 14.959.964İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 163.444 519.359Türev Araçlar9 10.924.115 2.017.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 27.214.089 20.913.623İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.214.089 20.913.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 61.225Kısa Vadeli Karşılıklar6.950.110 6.613.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 758.041 45.101Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.192.069 6.568.644Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 14.098.300 8.386.538ARA TOPLAM1.631.631.980 973.418.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.631.631.980 973.418.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 230.098.802 293.157.916Uzun Vadeli Karşılıklar3.498.554 2.564.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 3.498.554 2.564.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 31.090.936 19.690.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER264.688.292 315.413.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.896.320.272 1.288.831.112ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar426.964.087 384.508.482Ödenmiş Sermaye190.970.000 84.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.269.029 57.194.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)60.780.053 61.443.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.836.534 61.443.837Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)62.149.360 62.149.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.312.826 -705.523Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-56.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.089.509 15.353.588Yabancı Para Çevrim Farkları30.089.509 15.353.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.102.037 7.726.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları91.369.991 115.008.531Net Dönem Karı veya Zararı28.383.468 43.282.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR426.964.087 384.508.482TOPLAM KAYNAKLAR2.323.284.359 1.673.339.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 0 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 0 273.293.802Transferler-20.639 27.015.990 -26.995.351 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.117.979 78.818 7.134.297 24.237.212 65.568.306 0 65.568.306Dönem Karı (Zararı)24.237.212 24.237.212 0 24.237.212Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.117.979 78.818 7.134.297 41.331.094 0 41.331.094Dönem Sonu Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.299.398 -521.612 0 11.480.428 11.171.315 111.532.483 24.237.212 338.862.108 0 338.862.108Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 0 57.194.029 62.149.360 -705.523 0 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 384.508.482 0 384.508.482Transferler2.375.830 40.906.460 -43.282.290 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-607.303 -56.481 14.735.921 28.383.468 42.455.605 0 42.455.605Dönem Karı (Zararı)28.383.468 28.383.468 0 28.383.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-607.303 -56.481 14.735.921 14.072.136 0 14.072.136Sermaye Arttırımı106.470.000 -41.925.000 -64.545.000Dönem Sonu Bakiyeler190.970.000 0 15.269.029 62.149.360 -1.312.826 -56.481 30.089.509 10.102.037 91.369.991 28.383.468 426.964.087 0 426.964.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.383.468 24.237.212 16.921.634 4.804.432DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-663.784 34.196.797 -561.980 2.412Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 43.735.705 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-788.706 101.048 -656.493 -2.202Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-73.351 0 -73.351 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-73.351 0 -73.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler198.273 -9.639.956 167.864 4.614Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -9.639.956 0 4.614Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi