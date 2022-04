***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İşlemlerine İlişkin Bildirim HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.04.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2022Ülke TürkiyeŞehir SAMSUNİlçe ATAKUMAdres Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, 2021 Yılı karı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,10 - Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,11 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek ve görüşler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 25 Nisan 2022 - 2021 Y. O.Genel K. Bilg. Dökümü .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 14:30'da Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde, T.C. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2022 tarih ve E-39028009-431.03-00073903257 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Nazlı SARAL'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayı 442 nolu sayfa nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.ulusoyun.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket uygulamasında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.970.000,00.-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 108.223.998,54.-TL olan 108.223.999 adet payın asaleten, toplam itibar değeri 17.900.000,66.-TL olan 17.900.000 adet payın vekaleten olmak üzere, toplantıda itibari değeri toplam 126.123.999,20.-TL olan 126.123.999 adet payın temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda temsil edilen paylar arasında toplam itibari değeri 37.760,00 TL olan 37.760 adet pay "Tevdi Eden Temsilciler" tarafından temsil edilmektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Ufuk DOĞRUER'in de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemeler uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Denetçi'nin de toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Sayın Yalçın TUTKAÇ ve Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün görevlendirildiği açıklandı.Fiziki ve elektronik ortamda genel kurulumuza katılan pay sahiplerinin, eşzamanlı olarak sosyal mecralardan anlık olarak paylaşım yapmaları durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Katılımcıların Genel kurul usul ve esaslarına göre hareket etmelerini rica ederiz.Toplantıda oy kullanma yönteminin elektronik ortamda oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sayın Kamil ADEM tarafından açıldı. Tüm gündem maddeleri genel kurula okunarak, gündemin görüşülmesine geçildi.1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile ilgili, Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka teklif olup olmadığı soruldu, başkaca teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 566.861.760 adet kabul oyu ile toplantı başkanlığına Sayın Bihan ÖZTÜRK'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.Toplantı Başkanı Sayın Bihan Öztürk, Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemelerin yürütülmesi amacıyla Tutanak Yazmanı olarak Sayın İlker KÜÇÜK'ü Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere de Sayın Yalçın TUTKAÇ'ı görevlendirdi.Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesi, Pay defteri, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların toplantı yerinde hazır bulunduğunu tespit etti.2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine 566.861.760 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2021 yılı Faaliyet Raporunun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzun ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamen okunmasına gerek olmadığına ve okunmuş sayılmış olmasına ilişkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Ufuk DOĞRUER, Bağımız Denetim Raporu'nun özetini okudu. Raporun görüşülmesine geçildi. Görüş bildirmek için söz alan olmadı.5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2021 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 numaralı Tebliği kapsamında düzenlenmiş ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne uygun Bilanço ve Gelir Tablosu ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, hazırda bulunan ortaklar tarafından Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip değerlendirilmiş olduğu beyan edildiğinden tekrar okunmasına gerek olmadığı yönündeki görüş birliği nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda genel kurul tarafından 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oylama sonucunda genel kurul tarafından 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin kurulun ibralarına geçildi, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile tüm yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim kurulunun 23.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı kâr payı dağıtımı hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul'un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi.Buna göreŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan 186.006.311,00 TL Dönem Kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 46.411.055,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 139.595.256 TL' dir.01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 91.668.887,25 TL Dönem Karından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 16.235.710,24 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 75.433.177,01 TL'dir.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.771.658,85 TL ayrılmasına,- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 71.661.518,16 TL olarak tespit edilmesine,- 71.661.518,16 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar ve önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddine geçildi. 2022 yılı Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarımızın 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun uyarınca bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketi olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve onaylanmasına, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulunun teklifi toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu, Genel Kurul tarafından 566.861.760 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler ile ilgili olarak pay sahibi Eren Günhan ULUSOY tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, görevde kaldıkları süre boyunca geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 11.400,00.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 6.500,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.100,00.-TL aylık brüt ücret ödenmesine 566.824.000 adet kabul oyu ile 37.760 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgilendirme yapılması, Şirketin 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Bağış ve Yardım Politikası, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için 3.000.000,00.- TL‘nin üst sınır olarak belirlenmesine yönelik verilen teklif genel kurula okundu. Verilen teklif başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. 2022 yılı için 3.000.000,00 TL'nin bağış üst sınırı olarak kabul edilmesi önerisi genel kurul tarafından 566.824.000 adet kabul oyu ile 37.760 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy tarafından Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakkında söz alan olmadı.13. Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY tarafından bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda işlem yapmalarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceğine dair ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebileceği hususunda genel kurulun görüşü soruldu. Bu husus Genel kurul tarafından, 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi.14. Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için oylama yapılmadı. Dilek ve görüşler kısmındaSayın Eren Günhan ULUSOY söz aldı.Pandemi şartları ve kuraklık olan bir senede risk yönetimini iyi yaparak faaliyetlerimizi sürdürdük ve durum finansal sonuçlarımıza da pozitif yansıdı. Bir çok kritere baktığımızda önceki senelere göre çok daha iyi bir durumda olduğumuzu görüyoruz. 2021 yılında en önemli gelişmelerden biride Söke Un satın alınması idi. Bunu tamamladık ve başarılı bir şekilde entegrasyon sürecini devam ettiriyoruz. 2022 yılının da başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum.Sayın Fahrettin ULUSOY söz aldı.2021 yılımızı da tamamladık, ülke ekonomisine ve paydaşlarımıza hayırlı olsun, Yönetim Kurulu başkanımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 2022 yılında Söke Un'un da aramıza katılması ile 2022 yılında çok daha iyi işler yapacağımızı ümit ediyorum. Hayırlı Olsun.Sayın Nevin ULUSOY söz aldı.Hep birlikte sizler ve paydaşlarımız ile bu günlere geldik. Hep birlikte daha büyük ve güzel hedefler ile geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara ve toplantıya itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Bihan ÖZTÜRK tarafından paydaşlara teşekkür ederek toplantıya son verildi.İş bu tutanak, 25.04.2022 tarihinde saat 15:23'de toplantı yerinde 5 nüsha olarak tanzim edildi ve okunarak imzalandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı O.G.Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı O.G.Kurul Topl.Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2022 tarihinde Pazartesi günü Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye adresinde saat 14:30'da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 266 90 90 – 444 55 342021 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun adresinden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin www.ulusoyun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90 – 444 55 34) bilgi edinmeleri gerekmektedir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ulusoyun.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, nama yazılı borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim KuruluŞirket Adresi : Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/SamsunTicaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901Mersis No: 0890002978800023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023597BIST