***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGAZİLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni4. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞİRKETİMİZİN 2020 4. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE EKİNDE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN GELİR TABLOSU 17.02.2021 TARİHİNDE GAZİLER VERGİ DAİRESİNE VERİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917038BIST