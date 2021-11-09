***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGaziler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni3.Dönem Kurumlar Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi09/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 2021 3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Olan Gelir Tablosu 09.11.2021 Tarihinde Gaziler Vergi Dairesine verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976644BIST